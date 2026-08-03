Demet Sağıroğlu 'İhanet Ettin'i yeniden yorumladı

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Demet Sağıroğlu, kariyerine damga vuran hitlerinden biri olan 'İhanet Ettin'i yeni bir yorumla dinleyicilerle buluşturuyor. 'Arnavut Kaldırımı', 'Kınalı Bebek' ve 'Şikâyetim Var' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla 90’lı yıllardan bu yana müzikseverlerin hayatında önemli bir yer edinen sanatçı, bu özel projede Çağan Şengül ile bir araya geldi.

Sözü ve bestesi Tansel Doğanay’a, yeni düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Gökhan Özdemir üstlendi.

Demet Sağıroğlu ve Çağan Şengül’ün birlikte seslendirdiği 'İhanet Ettin' tüm dijital platformlarda yayınlandı.