Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni açıklama

Ünlü oyuncu Ece İrtem, geçtiğimiz pazartesi günü 35 yaşında hayatını kaybetmişti. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programı Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesine ulaşmıştı. İrtem'in emniyetteki ifadesinde "17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği öğrenilmişti.

İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programı Ece İrtem'in vefatından bir gün önce gittiği mekanda çalışan kişinin ifadesine de ulaştı. Mekan çalışanının, "Ece İrtem'i saat 19:30 sıralarında iş yerinde gördüm. Doğum günü pastası yedi, dans edip eğlendi. Annesi alkol almasına kızardı. Ondan gizlice eğlence mekanının bölümlerinde alkol aldı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan İrtem için bugün öğle namazı ardından Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği ve Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.