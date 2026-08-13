Elif Buse Doğan: Birine dargın olduğum için bu şarkıyı seçtik

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ümit Sayın, kariyerinin 33'üncü yılını kutladığı 'Ve Ümit Sayın' projesi kapsamında şarkılarını meslektaşlarıyla yorumlamaya devam ediyor. Projenin altıncı şarkısı 'Sana Dargınım'da Sayın'a, Elif Buse Doğan eşlik etti.

Daha önce; Gökhan Türkmen, Rubato, Berkay, Bengü ve Koray Avcı ile düet yapan Ümit Sayın, serinin yeni şarkısında Elif Buse Doğan ile bir araya geldi. Söz ve müziği Sayın'a ait olan 'Sana Dargınım', Ozan Bayraşa'nın yeni düzenlemesiyle yeniden dinleyiciyle buluşuyor. Şarkının klibi ise Kaan Yorulmaz yönetmenliğinde çekildi.

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Ümit Sayın, şarkıyla ilgili, "En baştan beri aramızda güzel bir enerji vardı. Şarkıyı Elif Hanım seçti. Bazı şarkılar sesimize göre ayarlandığı için uyuma dikkat ediyoruz. Harika bir düzenleme yaptık" dedi.

Elif Buse Doğan'ın işine karşı çok titiz olduğunu söyleyen Sayın, "Bu şarkı, Elif'e ve bana da güzel bir hatıra oldu. Klibi çekerken ona çok güvendim. Bu şarkının ilk halini Gökhan Tepe seslendirmişti. 2000 yılından önceydi. Şimdi uzun zaman sonra yeniden seslendirdik. Yeni jenerasyondan arkadaşlarımızla bu şarkıları yapmak bana heyecan katıyor" ifadelerini kullandı.

Elif Buse Doğan ise Ümit Sayın ile stüdyoda tanıştığını belirterek, "Çok özel şarkıları var. Birlikte şarkı seçtik ve özel bir şarkı seçtik. Ses uyumu da çok güzel oldu”" diye konuştu.

Klipte Ümit Sayın ile satranç oynadıklarını söyleyen Doğan, "Bu fikre ekibi ikna etmek için biraz uğraştım ama güzel olduğunu düşündük. Klibimiz çok güzel oldu" dedi. Doğan, özellikle bu şarkıyı seçme sebebi sorulunca "Belki birine dargındım diye bu şarkıyı seçtik. Belki klibi izledikten sonra o anlar. Ben de o an anlarsa size açıklarım" diyerek gülümsedi.