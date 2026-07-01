Emre Altuğ: 27 yıllık hayalim gerçek oldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberien göre; Emre Altuğ, kariyerinin en özel ve en anlamlı gecelerinden birini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yaşadı. Altuğ, kariyerinde ilk kez Harbiye Açıkhava'da solo konser verdi.

Konser öncesi kuliste basın mensuplarıyla bir araya gelen Emre Altuğ, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Çok heyecanlıyım, dile kolay tam 27 yıl oldu. Bu zamana kadar Türkiye’nin her yerinde; en ücra ilçesinde, kasabasında bile şarkı söyledim. Ama Harbiye’de tek başıma sahne almak daha evvel kısmet olmamıştı. Bu akşam için tek bir dileğim var; izleyicilerimizin buradan çıkarken yerden birkaç metre yüksekte, adeta uçarak çıkmalarını istiyorum. Bunun için sahnede her şeyi yapacağız.

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Altuğ, konserin ikinci yarısında kendisine özel olarak üretilen motosikletle sahneye çıktı.

Emre Altuğ’u sanat dünyasından dostları ve ailesi de yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçının oğulları Kuzey ve Uzay ön sıradan babalarını izledi.

Konseri izlemeye gelenler arasında Eylül Tumbar, Betül Demir, Başak Parlak, Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı gibi sinema, televizyon ve müzik dünyasından isimler de yer aldı.