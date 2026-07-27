Erdal Özyağcılar, yol tarifi istedi mavi yumurtayı kaptı

Bursa'daki yazlığına gitmekte olan oyuncu Erdal Özyağcılar, Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi'nden geçtiği sırada adres sormak için durdu. Yol tarifi aldığı kadın ile Özyağcılar arasında geçen sohbet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Özyağcılar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok severmiş" ifadelerini kullandı.

Özyağcılar'ı tanıyan vatandaş ise "Evet, çok seviyordum, hemen tanıdım. Bu kör gözlerimle tanıdım" diyerek kendisine organik mavi yumurta hediye etti.

Hediye edilen yumurtaları alan Erdal Özyağcılar, vatandaşla çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından yayımladı.