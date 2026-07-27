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        Haberler Magazin Erdal Özyağcılar, yol tarifi istedi mavi yumurtayı kaptı

        Erdal Özyağcılar, yol tarifi istedi mavi yumurtayı kaptı

        Bursa'da yolunu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar, adres sorduğu bir vatandaşla yaşadığı sohbeti sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        Yol tarifine karşılık mavi yumurta

        Bursa'daki yazlığına gitmekte olan oyuncu Erdal Özyağcılar, Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi'nden geçtiği sırada adres sormak için durdu. Yol tarifi aldığı kadın ile Özyağcılar arasında geçen sohbet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Özyağcılar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok severmiş" ifadelerini kullandı.

        Özyağcılar'ı tanıyan vatandaş ise "Evet, çok seviyordum, hemen tanıdım. Bu kör gözlerimle tanıdım" diyerek kendisine organik mavi yumurta hediye etti.

        Hediye edilen yumurtaları alan Erdal Özyağcılar, vatandaşla çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Erdal Özyağcılar
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