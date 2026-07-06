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        Haberler Magazin Ersun Yanal'ın aile tatili

        Ersun Yanal'ın aile tatili

        Futbol yorumcusu Ersun Yanal, eşi İrem Ağan Yanal ile birlikte Bodrum Ortakent'e tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:56 Güncelleme:
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        Bodrum'da görüntülendiler

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ersun Yanal, eşi İrem Ağan Yanal ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için Bodrum'a gitti.

        Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Yanal'ın ailesiyle geçirdiği keyifli anlar objektiflere yansıdı. Denize girmeyi tercih etmeyen 64 yaşındaki futbol yorumcusu, gün boyunca ailesiyle ilgilendi.

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