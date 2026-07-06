Ersun Yanal'ın aile tatili
Futbol yorumcusu Ersun Yanal, eşi İrem Ağan Yanal ile birlikte Bodrum Ortakent'e tatil yaparken görüntülendi
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:56 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ersun Yanal, eşi İrem Ağan Yanal ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için Bodrum'a gitti.
Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Yanal'ın ailesiyle geçirdiği keyifli anlar objektiflere yansıdı. Denize girmeyi tercih etmeyen 64 yaşındaki futbol yorumcusu, gün boyunca ailesiyle ilgilendi.
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