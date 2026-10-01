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        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu'nun baba özlemi

        Esra Dermancıoğlu'nun baba özlemi

        Oyuncu Esra Dermancıoğlu, yıllar önce kaybettiği babasına duyduğu özlemi dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Baba özlemi dinmiyor

        Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, bu kez takipçilerini duygulandırdı.

        Yıllar önce kaybettiği babası ile çektirdiği fotoğrafını yayımlayan oyuncu, "Çok özlüyorum... Öğrettiğin şeylerin bu dünyada hiçbir karşılığı olmadığını görmenin ağır yüküyle, hâlâ gururla senin kızın olmanın hafifliğini bir arada yaşıyorum, canım babam" ifadelerini kullandı.

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        #Esra Dermancıoğlu
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