Esra Dermancıoğlu'nun baba özlemi

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, bu kez takipçilerini duygulandırdı.

Yıllar önce kaybettiği babası ile çektirdiği fotoğrafını yayımlayan oyuncu, "Çok özlüyorum... Öğrettiğin şeylerin bu dünyada hiçbir karşılığı olmadığını görmenin ağır yüküyle, hâlâ gururla senin kızın olmanın hafifliğini bir arada yaşıyorum, canım babam" ifadelerini kullandı.