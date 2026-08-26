Faruk Günuğur hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları'nın eski Genel Müdürlerinden, usta oyuncu Faruk Günuğur'dan acı haber geldi. Günuğur, 78 yaşında hayatını kaybetti. Günuğur'un vefatını Devlet Tiyatroları resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kurum tarafından yayımlanan taziye ve cenaze programı mesajında şu ifadelere yer verildi: Devlet Tiyatroları ailesi olarak, eski Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kıymetli sanatçımız için, 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da düzenlenecek törenin ardından, ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır.

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Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Devlet Tiyatroları camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Fotoğraflar: AA, Instagram