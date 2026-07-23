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        Haberler Magazin Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in Mısır tatili

        Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in Mısır tatili

        Sevgilisi Bora Cengiz ile Mısır'da tatil yapan Ahu Yağtu, 48'inci yaşını romantik bir doğum günü kutlamasıyla karşıladı. Yağtu, tatilden karelerini "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi" notuyla takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        Uzun süredir adı kimseyle anılmayan oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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        İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak zaman zaman sosyal medyada romantik paylaşımlar yapan çift, tatile çıktı.

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        Mısır'da tatil yapan çiftten Ahu Yağtu, yeni yaşını da burada karşıladı. Bora Cengiz, 48 yaşına giren oyuncu için romantik bir doğum günü kutlaması organize etti.

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        Sahilde at üstünde geçirdikleri eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan ikili, tatilin tadını doyasıya çıkardı.

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        Ahu Yağtu, tatil karelerini sosyal medya hesabından yayımlayarak o anları ölümsüzleştirdi.

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        Oyuncu paylaştığı fotoğraflara, "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler" notunu düştü.

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        Öte yandan Ahu Yağtu, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş, aynı yıl oğulları Kemal'in doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğunu yaşamıştı. Çift, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

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        Eski eşler, geçtiğimiz haziran ayında 13 yaşındaki oğullarının mezuniyet töreninde bir araya gelmişti.

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