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        Haberler Dünyadan Alessandra Ambrosio ailesiyle tatilde

        Alessandra Ambrosio ailesiyle tatilde

        Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Miami'de tatilin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Dünyanın en ünlü Victoria's Secret modellerinden Alessandra Ambrosio ailesi ve arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkarıyor.

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        45 yaşındaki Brezilyalı model ABD'nin Miami kentinde aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte sahilde keyifli bir gün geçirirken görüntülendi.

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        Ailenin her zaman önce geldiğini kanıtlayan ünlü model, çocuklarla sahilde top oynadı, denize girdi.

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        Plajda beyaz ve kahverengi çizgili bir bikini giyerek fit görünümüne hayran bırakan Ambrosio, yüzme molasının ardından açık mavi bir spor kıyafeti giyerek sahilde yürüdü.

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        Ambrosio, 2024'ten beri Avustralyalı mücevher tasarımcısı Buck Palmer ile birliktelik yaşıyor. Çift, ilişkilerini 2025'in başlarında, Brezilya'da tatil yaparken kamuoyuna duyurdu.

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        Ünlü modelin Jamie Mazur ile ilişkisinden iki çocuğu bulunuyor. İş insanı Jamie Mazur ile 2008 yılında nişanlanan ancak ilişkisi evliliğe dönüşmeden 2018'de ayrılan Ambrosio'nun 14 yaşında Noah ve 12 yaşında Anja adlarında iki çocuğu oldu.

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        #Alessandra Ambrosio
        #tatil
        #bikini
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