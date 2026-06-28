Alessandra Ambrosio ailesiyle tatilde

Ünlü modelin Jamie Mazur ile ilişkisinden iki çocuğu bulunuyor. İş insanı Jamie Mazur ile 2008 yılında nişanlanan ancak ilişkisi evliliğe dönüşmeden 2018'de ayrılan Ambrosio'nun 14 yaşında Noah ve 12 yaşında Anja adlarında iki çocuğu oldu.