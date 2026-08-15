Aslıhan Moralı, Kanada Güzeli seçildi

"TÜRK TOPLULUĞUMDAN ALDIĞIM DESTEK İÇİN MİNNETTARIM"

Yarışma sonrası Türk takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına kayıtsız kalmayan Moralı, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Moralı, "Türk topluluğumdan aldığım sevgi ve destek için son derece minnettarım. Bu yeni bölüme adım atarken kimliğimin her iki parçasını da taşımak benim için çok şey ifade ediyor. Çok teşekkür ederim, gururla" ifadelerini kullandı.