Atiye: "Çocuk da yaparım kariyer de" sloganının vücut bulmuş haliyim

Öte yandan şarkıcı, daha önce dördüncü çocuk sorusuna "Olur neden olmasın? Biz büyük aile olmayı çok seviyoruz. Tabii şu an biraz zor, çocukların aralarında sadece 1'er yaş var. Aralarında 2-3 yaş olması daha iyi olur" demişti.