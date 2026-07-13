Atiye: "Çocuk da yaparım kariyer de" sloganının vücut bulmuş haliyim
Dördüncü kızına hamile olan Atiye, Karacabey Ihlamur Festivali'nde konser verdi. Şarkıcı, sahnede "Çocuk da yaparım kariyer de' sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim" ifadelerini kullandı
Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenmişti. Çiftin ilk çocukları Ferah Feyza'yı 2019 yılında, Neva'yı 2023'te, üçüncü çocukları Rûmî'yi ise 2024'te kucaklarına almıştı.
Şu sıralar dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye, Karacabey Ihlamur Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi.
Pembe renkli bir kostümle sahneye çıkan şarkıcının karnının oldukça büyüdüğü görüldü.
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan ve sevilen şarkılarını seslendiren Atiye, dördüncü hamileliğiyle ilgili "Çocuk da Yaparım Kariyer de' sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim" diyerek gülümsedi.
Bebeğinin cinsiyeti belli olan ünlü şarkıcının bir kızı daha olacak.
Öte yandan şarkıcı, daha önce dördüncü çocuk sorusuna "Olur neden olmasın? Biz büyük aile olmayı çok seviyoruz. Tabii şu an biraz zor, çocukların aralarında sadece 1'er yaş var. Aralarında 2-3 yaş olması daha iyi olur" demişti.