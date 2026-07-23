Beren Saat, Kenan Doğulu'ya aşık olduğu anı anlattı

"BİRAZ UZAKLAŞTIM"

Sosyal medya kullanımını da değerlendiren Saat, "Bir süredir sosyal medya detoksu denilen kafadayım. Savaşlar ve şiddet içeren olaylar karşımıza çıkmaya başladığı için biraz uzaklaştım. Günlük ekran süresiyle sosyal medya saatini birbirinden ayrı tutuyorum. YouTube'da çok fazla şey izliyorum, sevdiğim podcast'ler var onları takip ediyorum. Ancak Instagram'a bazen iki üç günde bir bakıyorum. Artık eskisi gibi sosyal medyada değilim" dedi.