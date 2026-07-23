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        Haberler Magazin Beren Saat, Kenan Doğulu'ya aşık olduğu anı anlattı

        Beren Saat, Kenan Doğulu'ya aşık olduğu anı anlattı

        Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ilk kez aşık olduğu anı paylaştı. Doğulu'nun 'Aşka Türlü Şeyler' adlı şarkısını bestelediği sabah kendisine aşık olduğunu söyleyen Saat, şarkıdaki 'oyun arkadaşım' sözünün de ilişkilerinden doğduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Oyunculuğun yanı sıra son dönemde müzik kariyerine de ağırlık veren Beren Saat, verdiği röportajda müzik serüveninden özel hayatına, sosyal medya kullanımından dış görünümüne kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

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        Şubat ayında yayımladığı ilk şarkısı 'CapitaliZoo' ile dinleyicilerinin karşısına çıkan, ardından ilk albümü 'Exuberance'ı yayımlayan Saat, şarkı söyleme fikrinin 2018-2019 yıllarında ortaya çıktığını belirtti.

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        <strong>"O ANA KADAR FARK ETMEDİĞİM BİR YETENEĞİMMİŞ"</strong>

        "O ANA KADAR FARK ETMEDİĞİM BİR YETENEĞİMMİŞ"

        Oyuncu, "Kenan'la otomobilde gidiyorduk. Ben bir şeyler mırıldandım. 'Bu şarkı neydi?' dedim. Kenan da 'Beste yapıyorsun' dedi. O ana kadar fark etmediğim bir yeteneğimmiş. Bilen birinin seni uyandırdığı bir an gibiydi. O günden sonra buna odaklanmaya başladım" ifadelerini kullandı.

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        <strong>"BİRAZ UZAKLAŞTIM"</strong>

        "BİRAZ UZAKLAŞTIM"

        Sosyal medya kullanımını da değerlendiren Saat, "Bir süredir sosyal medya detoksu denilen kafadayım. Savaşlar ve şiddet içeren olaylar karşımıza çıkmaya başladığı için biraz uzaklaştım. Günlük ekran süresiyle sosyal medya saatini birbirinden ayrı tutuyorum. YouTube'da çok fazla şey izliyorum, sevdiğim podcast'ler var onları takip ediyorum. Ancak Instagram'a bazen iki üç günde bir bakıyorum. Artık eskisi gibi sosyal medyada değilim" dedi.

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        <strong>"İNSAN BUNU 30'LU YAŞLARINDA DAHA İYİ ANLIYOR"</strong>

        "İNSAN BUNU 30'LU YAŞLARINDA DAHA İYİ ANLIYOR"

        Görünümünü korumasının sırrını da paylaşan Saat, "İnsan bunu 30'lu yaşlarında daha iyi anlıyor. Sağlıklı yaşayınca ancak öyle olabiliyorsunuz. Uyku ve beslenmeye dikkat etmek çok önemli. Makyajı temizlemek, cildi nemlendirmek gerekiyor. Uzun zamandır sebze ve meyve ağırlıklı besleniyorum. Etle arama mesafe girince daha çok sebze tüketmeye başladım. Botoks ve dolgu konusunda da hiç acele etmedim" dedi.

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        <strong>"İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK AŞIK OLDUK"</strong>

        "İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK AŞIK OLDUK"

        2014 yılında evlendiği Kenan Doğulu ile ilişkilerinin ilk dönemini anlatan Beren Saat, "İlişkimizin başlarında Los Angeles'a gitmiştik. Çok romantik günlerdi. Şimdi teknik olarak 'love bombing' deniyor ama dönüp bakınca gerçekten öyleymiş diye düşünüyorum. İkimiz de birbirimize çok aşık olduk" ifadelerini kullandı.

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        <strong>"KENAN'A AŞIK OLDUĞUM AN OYDU"</strong>

        "KENAN'A AŞIK OLDUĞUM AN OYDU"

        Kenan Doğulu'nun 'Aşka Türlü Şeyler' şarkısındaki 'oyun arkadaşım' sözünün hikâyesini de paylaşan Saat, "Birkaç ay birlikte olduktan sonra bir gün, 'Galiba ben oyun arkadaşımı buldum' dedim. Ondan sonra aradan biraz zaman geçti. Her sabah erken uyanıp sete gidiyorum. Bir sabah kanepede uyurken gitar sesiyle uyandım. Kenan, 'Aşka Türlü Şeyler' şarkısını besteliyordu. İşte gerçekten Kenan'a aşık olduğum an oydu. Çok etkilenmiştim" dedi.

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        <strong>"HELVA KAVURMUŞTUM"</strong>

        "HELVA KAVURMUŞTUM"

        Arem & Arman'ın YouTube programına konuk olan Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterine ilişkin bir anısını da paylaştı. Ünlü oyuncu, "Bihter'in cenazesinin çekildiği gün şaka olsun diye sete helva kavurup gitmiştim. Hayatımda ilk kez yapıyordum, onu da becerememiştim" diye konuştu.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #beren saat
        #Kenan Doğulu
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