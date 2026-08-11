Beril Pozam'dan kışlık domates sosu hazırlığı

Pozam, "Yalı Çapkını'ndayken bir gün oturup konuşuyoruz. Emre Altuğ, 'Ben sabahları İnşirah Suresi okurum' dedi. Ben de hiç İnşirah Suresi'ni duymamıştım. Ben daha önce İnşirah Suresi'ni duymamıştım. 'Dur, bir bakayım' dedim. Hemen internetten açıp okudum ve o an gerçekten gönlümden vuruldum. O dönemde içsel bir rahatlamaya ve ferahlamaya çok ihtiyaç duyuyordum. Ben de İnşirah Suresi okumaya başladım" demişti.