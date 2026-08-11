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        Haberler Magazin Beril Pozam'dan kışlık domates sosu hazırlığı

        Beril Pozam'dan kışlık domates sosu hazırlığı

        Mutfağa giren oyuncu Beril Pozam, kavanozlara kışlık domates sosu hazırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 08:54 Güncelleme:
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        'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı 'Suna' karakteriyle tanınan Beril Pozam, mutfakta hünerlerini sergiledi. 

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        Kışlık için kavanozlara domates sosu hazırlayan Pozam, o anları da sosyal medya hesabından "Kışlık domatesler pişiyor" notuyla paylaştı.

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        Öte yandan Pozam daha önce katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarıyla gündeme gelmişti. İnşirah Suresi okumanın üzerindeki etkilerinden söz eden oyuncu, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu belirtmişti.

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        Pozam, "Yalı Çapkını'ndayken bir gün oturup konuşuyoruz. Emre Altuğ, 'Ben sabahları İnşirah Suresi okurum' dedi. Ben de hiç İnşirah Suresi'ni duymamıştım. Ben daha önce İnşirah Suresi'ni duymamıştım. 'Dur, bir bakayım' dedim. Hemen internetten açıp okudum ve o an gerçekten gönlümden vuruldum. O dönemde içsel bir rahatlamaya ve ferahlamaya çok ihtiyaç duyuyordum. Ben de İnşirah Suresi okumaya başladım" demişti.

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        Beril Pozam, 2024'te o dönemki rol arkadaşı Ersin Arıcı ile nikâh masasına oturmuştu.

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        #Beril Pozam
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