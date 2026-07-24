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        Haberler Magazin Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın tatil pozları

        Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın tatil pozları

        Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, birlikte çıktıkları tatilden keyifli anlara ait kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 19:12 Güncelleme:
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        Uzun zamandır birlikte olan oyuncu sevgililer Hakan Kurtaş ve Birce Akalay, yeni sezon öncesinde dinlenmeye zaman ayırıyor.

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        Bir süredir deniz ve güneş eşliğinde vakit geçiren çift, tatilin tadını çıkarıyor.

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        Akalay ile Kurtaş, bu süreçte yakın arkadaşlarıyla da bir araya geldi.

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        Romantik anlar yaşayan ikiliden Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'ı öpücüklere boğdu.

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        Çift, tatillerinde sık sık objektif karşısına geçmeyi ihmal etmedi.

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        İkili, birlikte geçirdikleri günlerden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Kurtaş, sevgilisinin paylaşımlarına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #birce akalay
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