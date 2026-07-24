Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'tan tatil pozları
Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, birlikte çıktıkları tatilden keyifli anlara ait kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 19:12 Güncelleme:
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Uzun zamandır birlikte olan oyuncu sevgililer Hakan Kurtaş ve Birce Akalay, yeni sezon öncesinde dinlenmeye zaman ayırıyor.
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Bir süredir deniz ve güneş eşliğinde vakit geçiren çift, yorgunluğunu atıyor.
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Akalay ile Kurtaş, bu süreçte yakın arkadaşlarıyla da bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.
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Oyuncu çift, tatillerinde sık sık objektif karşısına geçmeyi ihmal etmedi.
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İkili, romantik anlar da yaşadı. Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'ı öpücüklere boğdu.
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Çift, birlikte geçirdikleri günlerden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.