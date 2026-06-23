BTS üyesi Jeon Jungkook'u takip eden kadına ertelemeli hapis cezası

Güney Kore'de, yapılan tüm uyarılara ve uzaklaştırma kararına rağmen dünyaca ünlü müzik grubu BTS'in üyesi Jeon Jungkook'u taciz derecesinde takip eden yabancı uyruklu bir kadın, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.