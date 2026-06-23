BTS üyesi Jeon Jungkook'u takip eden kadına ertelemeli hapis cezası
BTS grubu üyesi Jeon Jungkook'u ısrarlı şekilde takip eden, evinin zilini 133 kez çalan ve içeri sızmaya çalışan Brezilyalı saplantılı hayran, Güney Kore'de 1 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı
Güney Kore'de, yapılan tüm uyarılara ve uzaklaştırma kararına rağmen dünyaca ünlü müzik grubu BTS'in üyesi Jeon Jungkook'u taciz derecesinde takip eden yabancı uyruklu bir kadın, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.
BBC'nin haberine göre Seul Bölge Mahkemesi, Jungkook'u ısrarlı şekilde takip etmek ve konut dokunulmazlığını ihlal etmekle suçlanan Brezilya vatandaşı kadına 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezanın infazını 2 yıl süreyle erteledi.
Kadının şarkıcıya karşı 'aşırı düzeyde saplantılı bir tutum' sergilediğine hükmeden mahkeme, karara itiraz edilmemesi halinde sanığın Güney Kore'den sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıkladı.
KAPI ZİLİNİ 133 KEZ ÇALDI
Mahkeme kayıtlarına göre süreç şöyle gelişti: Sanık ilk olarak 7 Aralık 2025'te Jungkook'un başkent Seul'deki evine gitti. Mülkün çevresinde dolaşan kadın, bahçe duvarından içeri çeşitli eşyalar attı ve dış kapıya mektuplar bıraktı. Aynı ay içinde sanatçının evine defalarca giden kadının, bir keresinde kapı zilini tam 133 kez çaldığı aktarıldı.
Takibini sürdüren kadın, 13 Aralık 2025'te eve yemek getiren bir kuryenin peşinden içeri sızmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Serbest bırakılmasının ardından uyarılara aldırış etmeyerek eylemlerine devam eden kadın hakkında, sanatçının konutuna 100 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan acil tedbir kararı çıkarılmıştı.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Mega, Avalon