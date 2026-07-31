Defne Samyeli, tatil kareleriyle beğeni topladı
Bodrum'da tatil yapan Defne Samyeli, plaj ve havuz başından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini topladı
Bir süredir Bodrum'da olan Defne Samyeli, tatiline hız kesmeden devam ediyor.
Samyeli, şu sıralar zamanının bir kısmını dinlenerek geçiriyor.
54 yaşındaki ünlü isim, plajda ve havuz başında verdiği pozları da ihmal etmedi.
Tatilinden kesitleri takipçileriyle de paylaşan Samyeli, ölümsüzleştirdiği anları sosyal medya hesabından yayımladı.
Paylaşılan fotoğraflarda Samyeli'nin deniz ve güneş eşliğinde keyifli vakit geçirdiği görüldü.
1991 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye üçüncüsü seçilen tescilli güzel, düzgün fiziğiyle takipçilerinden beğeni topladı.
"GÜZEL OLMAK SEVDİĞİM BİR ŞEY" DEMİŞTİ
Öte yandan Samyeli, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda güzellik yarışmalarıyla ilgili, "Güzellik yarışması benim bir seçimim değildi ama güzel olmak sevdiğim bir şey. Bence insanın aynada kendisiyle olan ilişkisi, hayatının her alanını etkileyen bir öz saygı ve içsel güç kazandırıyor" ifadelerini kullanmıştı.
1995–2011 yılları arasında iş insanı Eren Talu ile evli kalan Defne Samyeli'nin bu evlilikten Deren ve Derin adında iki kızı bulunuyor.