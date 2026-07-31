Defne Samyeli, tatil kareleriyle beğeni topladı

"GÜZEL OLMAK SEVDİĞİM BİR ŞEY" DEMİŞTİ

Öte yandan Samyeli, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda güzellik yarışmalarıyla ilgili, "Güzellik yarışması benim bir seçimim değildi ama güzel olmak sevdiğim bir şey. Bence insanın aynada kendisiyle olan ilişkisi, hayatının her alanını etkileyen bir öz saygı ve içsel güç kazandırıyor" ifadelerini kullanmıştı.