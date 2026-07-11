Demet Şener - Tolga Arman aşkı bitti

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Şener, "Ayrılığın bununla hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok" cevabını verdi.