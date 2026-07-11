Demet Şener - Tolga Arman aşkı bitti
Demet Şener, beş yıldır birlikte olduğu iş insanı Tolga Arman ile yollarını ayırdı
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 12:15 Güncelleme:
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1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 2025'in Eylül ayında ayrılıp, Aralık ayında barıştığı iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile ilişkisine bir kez daha nokta koydu.
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Çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi.
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Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çeken oğulları Ömer Kutluay'ı tribünden desteklemişti.