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        Haberler Magazin Demet Şener - Tolga Arman aşkı bitti

        Demet Şener - Tolga Arman aşkı bitti

        Demet Şener, beş yıldır birlikte olduğu iş insanı Tolga Arman ile yollarını ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 2025'in Eylül ayında ayrılıp, Aralık ayında barıştığı iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile ilişkisine bir kez daha nokta koydu.

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        Çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi.

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        Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çeken oğulları Ömer Kutluay'ı tribünden desteklemişti.

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        Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Şener, "Ayrılığın bununla hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok" cevabını verdi.

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        #Tolga Arman
        #demet şener
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