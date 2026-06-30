Hadise: Anne olmaya hazırım ama partner yok
Şarkıcı Hadise, Almanya konserinde hayranlarıyla dertleşti. Hadise, anne olma arzusunu yine dile getirdi
Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:13 Güncelleme:
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Mehmet Dinçerler ile kısa süreli evlilik yaşadıktan sonra yönetmen Şenol Sönmez ile de birlikteliği de uzun sürmeyen Hadise, önceki gün Almanya'da sahne aldı.
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Hadise, kısa bir süre önce ikinci kez hala olduğunu söyledi. Yeğenlerine duyduğu sevgiyi ve hala olmanın kendisinde yarattığı derin duygusal etkiyi hayranlarıyla paylaşan şarkıcı, konuyu kendi annelik hayallerine getirdi.
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Hadise, annelik fikrine artık çok daha yakın hissettiğini belirterek, "Şu an halayken bile bu duyguları yaşıyorsam, anne olunca nasıl olacak çok merak ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Tabii önce doğru partneri bulmak lazım" dedi.
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