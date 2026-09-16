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        Haberler Magazin Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz barıştı

        Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz barıştı

        Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün ayrılığı kısa sürdü. İlişkilerine bir şans daha tanımaya karar veren ünlü çift, sosyal medyada yeniden takipleşmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 20:31 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz, ayrılığa sadece iki gün dayanabildi. İkili, kısa süren ayrılığı tatlıya bağladı.

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        Geçtiğimiz temmuz ayında yaptıkları paylaşımla ilişkilerini duyuran ünlü çift, 14 Eylül'de sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı.

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        Ancak ünlü oyuncu ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz arasındaki buzlar kısa sürede eridi.

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        İlişkilerine bir şans daha veren çift, sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.

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        #Helin Kandemir
        #Dorukhan Toköz
        #oyuncu
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