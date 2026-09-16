Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz barıştı
Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün ayrılığı kısa sürdü. İlişkilerine bir şans daha tanımaya karar veren ünlü çift, sosyal medyada yeniden takipleşmeye başladı
Giriş: 16 Eylül 2026 - 20:31 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz, ayrılığa sadece iki gün dayanabildi. İkili, kısa süren ayrılığı tatlıya bağladı.
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Geçtiğimiz temmuz ayında yaptıkları paylaşımla ilişkilerini duyuran ünlü çift, 14 Eylül'de sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı.
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Ancak ünlü oyuncu ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz arasındaki buzlar kısa sürede eridi.