Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İhsan Taha Torğut'tan İpek Filiz Yazıcı'ya romantik kutlama

        İhsan Taha Torğut'tan İpek Filiz Yazıcı'ya romantik kutlama

        İpek Filiz Yazıcı, 25'inci yaşını sevgilisi İhsan Taha Torğut ile birlikte kutladı. Torğut, sevgilisinin doğum gününden romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 22:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz ekim ayında evliliğini sonlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı, ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.

        2

        Oyuncu, haziran ayında fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile birlikteliğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

        3

        İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyen çift, sık sık birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

        4

        Son olarak 25'inci yaşını kutlayan İpek Filiz Yazıcı'ya sevgilisinden romantik bir sürpriz geldi. Spor salonunda antrenman yaptıkları sırada sevgilisinin doğum gününü unutmayan İhsan Taha Torğut, o anları ölümsüzleştirdi.

        5

        Torğut, Yazıcı'nın spor salonunda pasta üflediği kareyi ve "İyi ki doğdun bir tanem" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

        6

        Öte yandan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2022'de Roma'da evlenmişti. Ancak evlilikleri uzun sürmeyen çift, 2025'te yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Avrupa'da yaşayan sevgilisiyle yeni bir hayat kuran Ufuk Beydemir, ağustos ayında baba olacağını duyurmuştu. Beydemir, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.

        7
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İpek Filiz Yazıcı
        #Ufuk Beydemir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kaya çifti adliyede
        Kaya çifti adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        İspanya neden erken seçime gidiyor?
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber