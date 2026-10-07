İhsan Taha Torğut'tan İpek Filiz Yazıcı'ya romantik kutlama
İpek Filiz Yazıcı, 25'inci yaşını sevgilisi İhsan Taha Torğut ile birlikte kutladı. Torğut, sevgilisinin doğum gününden romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı
Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz ekim ayında evliliğini sonlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı, ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.
Oyuncu, haziran ayında fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile birlikteliğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyen çift, sık sık birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaşıyor.
Son olarak 25'inci yaşını kutlayan İpek Filiz Yazıcı'ya sevgilisinden romantik bir sürpriz geldi. Spor salonunda antrenman yaptıkları sırada sevgilisinin doğum gününü unutmayan İhsan Taha Torğut, o anları ölümsüzleştirdi.
Torğut, Yazıcı'nın spor salonunda pasta üflediği kareyi ve "İyi ki doğdun bir tanem" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Öte yandan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2022'de Roma'da evlenmişti. Ancak evlilikleri uzun sürmeyen çift, 2025'te yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Avrupa'da yaşayan sevgilisiyle yeni bir hayat kuran Ufuk Beydemir, ağustos ayında baba olacağını duyurmuştu. Beydemir, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.