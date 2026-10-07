İhsan Taha Torğut'tan İpek Filiz Yazıcı'ya romantik kutlama

Öte yandan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2022'de Roma'da evlenmişti. Ancak evlilikleri uzun sürmeyen çift, 2025'te yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Avrupa'da yaşayan sevgilisiyle yeni bir hayat kuran Ufuk Beydemir, ağustos ayında baba olacağını duyurmuştu. Beydemir, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.