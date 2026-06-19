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        Haberler Dünyadan Jason Momoa ve sevgilisi Adria Arjona'nın kırmızı halıdaki aşk pozları

        Jason Momoa ve sevgilisi Adria Arjona'nın kırmızı halıdaki aşk pozları

        Jason Momoa, iki yıldır mutlu bir birliktelik yaşadığı Adria Arjona ile 'Supergirl' filmi galasında aşka geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Jason Momoa ve Milly Alcock'un başrolleri paylaştığı 'Supergirl' filminin Londra galası, renkli kırmızı halı anlarına sahne oldu.

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        Momoa, sevgilisi Adria Arjona ile katıldığı galada samimi anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

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        Filmde 'Lobo' karakterini canlandıran 46 yaşındaki Momoa, derin dekolteli kırmızı elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen 34 yaşındaki meslektaşı Arjona ile mutluluk pozları verdi.

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        Momoa ve Arjona ikilisi, Mayıs 2024'ten bu yana birlikteliğini sürdürüyor.

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        Kırmızı halıda Moma ile 'Supergirl' karakterini canlandıran başrol arkadaşı Milly Alcock da renkli pozlar verdi.

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        Gelecek hafta gösterime girecek olan 'Supergirl', Superman’in kuzeni olan Kara’nın maceralarını konu ediyor.

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        #Milly Alcock
        #Jason Momoa
        #Adria Arjona
        #Supergirl
        #kırmızı halı
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