Jason Momoa ve sevgilisi Adria Arjona'nın kırmızı halıdaki aşk pozları
Jason Momoa, iki yıldır mutlu bir birliktelik yaşadığı Adria Arjona ile 'Supergirl' filmi galasında aşka geldi
Giriş: 19 Haziran 2026 - 15:32 Güncelleme:
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Jason Momoa ve Milly Alcock'un başrolleri paylaştığı 'Supergirl' filminin Londra galası, renkli kırmızı halı anlarına sahne oldu.
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Momoa, sevgilisi Adria Arjona ile katıldığı galada samimi anlar yaşarken objektiflere yansıdı.
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Filmde 'Lobo' karakterini canlandıran 46 yaşındaki Momoa, derin dekolteli kırmızı elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen 34 yaşındaki meslektaşı Arjona ile mutluluk pozları verdi.
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Momoa ve Arjona ikilisi, Mayıs 2024'ten bu yana birlikteliğini sürdürüyor.
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Kırmızı halıda Moma ile 'Supergirl' karakterini canlandıran başrol arkadaşı Milly Alcock da renkli pozlar verdi.
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Gelecek hafta gösterime girecek olan 'Supergirl', Superman’in kuzeni olan Kara’nın maceralarını konu ediyor.
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