Jodie Foster: Yapay zeka ürünü gibi
Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster, katıldığı bir panelde Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'F1' filmini hedef aldı. Foster, filmi teknik açıdan başarılı bulsa da hikâyesini 'fazla formüle edilmiş ve yapay zekâ ürünü gibi' hissettirdiğini belirtti
Dünyaca ünlü oyuncu Jodie Foster, Hollywood'un geleceğinin tartışıldığı 'Aspen Fikir Festivali'nde, Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı 'F1' filmi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Foster, filmin teknik başarısını takdir ettiğini belirtirken, hikâye anlatımını ise 'fazlasıyla mekanik' bulduğunu söyledi. 63 yaşındaki oyuncu, filmin senaryo ve kurgu yapısının adeta bir yapay zekâ tarafından optimize edildiğini savundu.
"ELEŞTİRMEK İÇİN SÖYLEMİYORUM"
Foster, "Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Sonuçta film milyonlarca dolar kazandı. Ama F1'i izlediğimde aklımdan geçen ilk şey, 'Bu film yapay zekâ tarafından yapılmış' oluyor. Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULAR, BİLGİSAYARIN HESAPLADIĞI REPLİKLERİ SÖYLÜYOR"
Oyuncuya göre; filmin en belirgin özelliği, tamamen formüle edilmiş bir yapıya sahip olması. Foster, "Filmdeki yapı, senaryo okullarında öğretilen klasik şablonun birebir aynısı. Karakterler de sanki bir bilgisayar o an söylenmesi gereken en doğru repliği hesaplamış gibi konuşuyor" dedi.
"TEKNOLOJİYİ ÇOK İYİ KULLANDILAR"
Buna rağmen Foster, filmin teknik yönünü de övdü. "Büyük ve etkileyici bir iş ortaya koymak için teknolojiyi çok iyi kullandılar" diyerek yapımın görsel ve teknik başarısını takdir etti.
Jodie Foster'ın bu sözlerine Brad Pitt cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.
Brad Pitt'in, 30 yıl önce yaşadığı trajik kazanın ardından pistlere dönen bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı F1, 2025 yılında vizyona girerek büyük ilgi gördü. Joseph Kosinski'nin yönettiği film, Brad Pitt'in kariyerinin en yüksek açılış hasılatına ulaşırken, uluslararası gişede ilk hafta sonunda 144 milyon dolar gelir elde etti.
Film, 2026 Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Ses' Oscar'ını kazanırken, yönetmen Joseph Kosinski de gördüğü yoğun ilginin ardından devam filmi için görüşmelere başlamaya hazır olduklarını daha önce açıklamıştı.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Avalon, Backgrid UK