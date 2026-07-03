Jodie Foster: Yapay zeka ürünü gibi

"OYUNCULAR, BİLGİSAYARIN HESAPLADIĞI REPLİKLERİ SÖYLÜYOR"

Oyuncuya göre; filmin en belirgin özelliği, tamamen formüle edilmiş bir yapıya sahip olması. Foster, "Filmdeki yapı, senaryo okullarında öğretilen klasik şablonun birebir aynısı. Karakterler de sanki bir bilgisayar o an söylenmesi gereken en doğru repliği hesaplamış gibi konuşuyor" dedi.