Justin Trudeau sevgilisi Katy Perry'nin çantasını taşıdı

Perry, geçtiğimiz ay katıldığı bir podcast yayınında Trudeau ile ilişkisinin hayatını değiştirdiğini söylemişti. Duygusal anlar yaşayan şarkıcı, "Hayatımda beni tamamen değiştiren bir aşk var artık. Beatles'ın 'Tek ihtiyacınız aşk' demesinin klişe olduğunu düşünüyorsunuz ama klişelerin klişe olmasının bir nedeni var" ifadelerini kullanmıştı. Perry, Trudeau için "Hayatımın aşkı" nitelendirmesi de yapmıştı.