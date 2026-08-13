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        Haberler Dünyadan Justin Trudeau sevgilisi Katy Perry'nin çantasını taşıdı

        Justin Trudeau sevgilisi Katy Perry'nin çantasını taşıdı

        Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau tatil için İtalya'ya özel jetle ulaştı. Trudeau, sevgilisi Perry'nin çantasını taşıyarak centilmenlik örneği sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        Amerikalı pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı sevgilisi Justin Trudeau, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki lüks tatillerine başlarken, Olbia'nın özel terminalinde uçaktan indi.

        Çift, İtalya'ya özel jetle ulaştı. Kendilerini bekleyen araca doğru ilerlerken el ele yürüdü.

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        54 yaşındaki Trudeau, 41 yaşındaki sevgilisi Perry'nin çantasını da taşıyarak centilmenlik örneği sergiledi.

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        Katy Perry ile Justin Trudeau ikilisi 2025 yazından beri birlikte. Geçen yıl temmuz ayında ünlü şarkıcının 'Lifetimes' adlı turnesi sırasında Kanada'nın Montreal kentinde birlikte akşam yemeği yerken görüldüklerinde ilk kez sevgili dedikoduları çıkmıştı.

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        Akşam yemeğinden birkaç gün sonra Trudeau, pop yıldızının konserinde görülmüştü. Hemen ardından ikilinin teknede sarmaş dolaş çekilen fotoğrafları, aşklarının belgelenmesi anlamına geliyordu.

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        Perry, geçtiğimiz ay katıldığı bir podcast yayınında Trudeau ile ilişkisinin hayatını değiştirdiğini söylemişti. Duygusal anlar yaşayan şarkıcı, "Hayatımda beni tamamen değiştiren bir aşk var artık. Beatles'ın 'Tek ihtiyacınız aşk' demesinin klişe olduğunu düşünüyorsunuz ama klişelerin klişe olmasının bir nedeni var" ifadelerini kullanmıştı. Perry, Trudeau için "Hayatımın aşkı" nitelendirmesi de yapmıştı.

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        Perry'nin, 2016-2025 yılları arasında birlikte olduğu Orlando Bloom'dan altı yaşında Daisy Dove adında bir kızı bulunuyor.

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        2015-2025 yılları arasında Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Justin Trudeau'nun ise 2023 yılında ayrıldığı 18 yıllık eşi Sophie Grégoire'den Xavier James, Ella-Grace Margaret ve Hadrien Grégoire adında üç çocuğu bulunuyor.

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