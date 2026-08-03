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        Haberler Magazin Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile tatilde

        Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile tatilde

        'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; şarkıcı Kıvılcım Ural, kızı İlayda Tangöze ile denizin ve güneşin keyfini Bodrum'da çıkarıyor.

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        Anne-kız, Gündoğan'daki bir plajda görüntüledi.

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        Kırmızı renkli bir bikini giyen Ural, plaj kombinini; beline bağladığı pareo ve üzerine giydiği uzun beyaz bir gömlek ile tamamladı.

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        Kıvılcım Ural, gün boyunca kızı ile birlikte vakit geçirdi.

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        Anne-kızın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Kıvılcım Ural
        #İlayda Tangöze
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