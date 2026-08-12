Kate Moss ve kızı Lila Moss'un Formentera tatili

Lila Moss, bu durumu, verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: Annem, modellik yapmamı her zaman erteledi. 'Yapmak istersen yapabilirsin ama tavsiye etmem' derdi.

Ne var ki Lila Moss da tıpkı annesi gibi modelliğe 14 yaşında başladı.