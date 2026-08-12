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        Haberler Dünyadan Kate Moss ve kızı Lila Moss'un Formentera tatili

        Kate Moss ve kızı Lila Moss'un Formentera tatili

        Kate Moss ile kendisinin izinden giderek model olan kızı Lila Moss, İspanya'daki Formentera Adası kıyılarında, arkadaş grubuyla tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 17:37 Güncelleme:
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        Kate Moss, kızı Lila Moss ile birlikte İspanya'daki Formentera Adası kıyılarında Akdeniz güneşinin tadını çıkarırken görüntülendi.

        52 yaşındaki İngiliz süper model Kate Moss ve 23 yaşındaki model kızı Lila, bir grup kadın arkadaşıyla tekne gezisine çıktı.

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        Tatilin tadını çıkaran süper model, Lila ve arkadaşlarıyla güneşli bir günün keyfini çıkarırken, serinlemek için tekneden denize atladı.

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        Annesinin izinden giderek modellik yapan Lila, 2020 yılında Miu Miu'nun 2021 İlkbahar/Yaz defilesinyle resmi podyum çıkışını yapmıştı. O zamandan beri prestijli lüks markalar için küresel kampanyaların yüzü oldu.

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        14 yaşındayken bir model gözlemcisi tarafından keşfedildikten sonra moda dünyasının en çok aranan yüzlerinden biri haline gelen Kate Moss, kariyerinde elde ettiği büyük başarıya rağmen, kızı Lila'nın onun yolundan gitmesi konusunda pek istekli değildi.

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        Lila Moss, bu durumu, verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: Annem, modellik yapmamı her zaman erteledi. 'Yapmak istersen yapabilirsin ama tavsiye etmem' derdi.

        Ne var ki Lila Moss da tıpkı annesi gibi modelliğe 14 yaşında başladı.

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        #Kate Moss
        #lila moss
        #tatil
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