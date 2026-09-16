Lewis Hamilton, Macklemore'a destek verdi
Dünyac ünlü İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton, Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılan Macklemore'un yanında durdu. Hamilton, rapçiye "Sesini kullandığın ve yanında durduğun için teşekkür ederim" dedi
Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Filistin yanlısı açıklamaları nedeniyle Ed Sheeran'ın ABD'deki 'Loop' turnesinden çıkarılan rapçi Macklemore'a destek verdi.
"SESİNİ KULLANDIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
41 yaşındaki İngiliz pilot, Macklemore'un yaşanan sürece dair yaptığı Instagram paylaşımının altına, "Sesini kullandığın ve yanında durduğun için teşekkür ederim" yorumunu yaparak rapçinin yanında olduğunu belirtti.
Macklemore, 4-5 Eylül tarihlerinde New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konserlerde Filistin yanlısı ifadeler kullanmış, bu olayın ardından turnenin kalan tarihlerinden çıkarılmıştı. Turnenin organizatörü Messina Touring Group, ilerleyen tarihlerdeki mekanların Macklemore'un sahne almasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.
Ed Sheeran ise kararın kendisinden kaynaklanmadığını belirterek sorumluluğu organizatörlere ve mekan sahiplerine yükledi. Sheeran, savaş hakkında kişisel görüşleri olduğunu ancak bunları kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmediğini ifade etti.
Yaşananlar diğer sanatçıların da tepkisine yol açtı. Finneas, Lukas Graham, Beoga ve Aaron Rowe dahil olmak üzere turnenin diğer destek sanatçıları, Macklemore ile dayanışma göstermek amacıyla turneden çekildiklerini açıkladı.
Geçtiğimiz saatlerde İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Macklemore'a destek vermişti. Efsanevi müzisyen, Sheeran'ı sert sözlerle eleştirmişti.