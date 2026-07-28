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        Haberler Magazin Madison Beer ile Justin Herbert nişanlandı

        Madison Beer ile Justin Herbert nişanlandı

        Dünyaca ünlü şarkıcı Madison Beer, Los Angeles Chargers oyuncusu Justin Herbert ile nişanlandığını Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 21:07 Güncelleme:
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        Amerikalı şarkıcı Madison Beer, bir süredir aşk yaşadığı Los Angeles Chargers'ta forma giyen profesyonel futbolcu Justin Herbert ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı.

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        27 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin evlilik teklifine ait romantik kareleri takipçileriyle paylaştı.

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        Çift, ortak paylaşımlarında ise "Nişanlımla tanışın" ifadelerini kullanarak mutlu haberi duyurdu.

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        İkilinin ilişkisi, geçtiğimiz ağustos ayında Los Angeles'ta birlikte görüntülenmeleriyle gündeme gelmiş ve aşk dedikodularına neden olmuştu.

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        İkilinin ilişkisi, geçtiğimiz ağustos ayında Los Angeles'ta birlikte görüntülenmeleriyle gündeme gelmiş ve aşk dedikodularına neden olmuştu.

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        <strong>"BU DUYGUYU İLK KEZ ONA KARŞI HİSSEDİYORUM"</strong>

        "BU DUYGUYU İLK KEZ ONA KARŞI HİSSEDİYORUM"

        Madison Beer, geçtiğimiz ay katıldığı bir programda sevgilisine duyduğu aşkı dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, "Erkek arkadaşımla konuşurken saçlarım alev alev yanıyor olsa bile fark etmezdim. Ve dürüst olmak gerekirse, bu duyguyu ilk kez ona karşı hissediyorum. Sanki dünya başıma yıkılıyor olsa bile bunu anlamazdım" sözleriyle mutluluğunu anlatmıştı.,

        Fotoğraflar: Instagram

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