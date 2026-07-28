Madison Beer ile Justin Herbert nişanlandı

"BU DUYGUYU İLK KEZ ONA KARŞI HİSSEDİYORUM"

Madison Beer, geçtiğimiz ay katıldığı bir programda sevgilisine duyduğu aşkı dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, "Erkek arkadaşımla konuşurken saçlarım alev alev yanıyor olsa bile fark etmezdim. Ve dürüst olmak gerekirse, bu duyguyu ilk kez ona karşı hissediyorum. Sanki dünya başıma yıkılıyor olsa bile bunu anlamazdım" sözleriyle mutluluğunu anlatmıştı.,

Fotoğraflar: Instagram