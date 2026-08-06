Melek Mosso âşık oldu
Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç ile evliliklerini noktalayan Melek Mosso, yeni bir aşka yelken açtı
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:35 Güncelleme:
1
Melek Mosso, 'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde rol alan Serkan Sağdıç ile 2023'te evlenmişti. Evliliklerinin ardından sık sık ayrılık haberleriyle gündeme çift, 2025'te boşanmıştı
2
Mosso ayrılık sonrası, "Boşanma bir ölüm gibi bence. Kedim öldüğünde beni tek arayan kişi Serkan’dı. O yüzden ayrılık çok daha ağır geldi. Serkan öyle bir adamdı ki… Hâlâ düşünüyorum; acaba bir daha bu kadar anlayışlı, beni kusurlarımla kabul eden biriyle karşılaşır mıyım?" açıklamasını yapmıştı.
3
Ünlü şarkıcı, yeni bir aşka yelken açtı. Mosso, İspanyol bir sevgiliye gönlünü kaptırdı.