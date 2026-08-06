Mosso ayrılık sonrası, "Boşanma bir ölüm gibi bence. Kedim öldüğünde beni tek arayan kişi Serkan’dı. O yüzden ayrılık çok daha ağır geldi. Serkan öyle bir adamdı ki… Hâlâ düşünüyorum; acaba bir daha bu kadar anlayışlı, beni kusurlarımla kabul eden biriyle karşılaşır mıyım?" açıklamasını yapmıştı.