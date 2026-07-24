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        Haberler Magazin Mine Tugay'dan 48'inci yaş pozları

        Mine Tugay'dan 48'inci yaş pozları

        Tatiline devam eden Mine Tugay, tekne üzerinde verdiği pozlarla 48'inci yaşını dört gün önceden kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Mine Tugay, yaz tatiline hız kesmeden devam ederek sezonun yorgunluğunu geride bırakıyor.

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        Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Tugay, son olarak tekne üzerinde verdiği pozlarla 48'inci yaşını dört gün önceden kutladı.

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        <strong>"İYİ Kİ DOĞDUM"</strong>

        "İYİ Kİ DOĞDUM"

        Tugay, paylaştığı bu fotoğraflara "İyi ki doğdum, iyi ki varım. Daha 4 gün var ama olsun, ben erken kutluyorum" ifadelerini not düştü.

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        Oyuncu, takipçilerinden gelen doğum günü yorumlarına "Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerinize. Bütün dilekleriniz sizin için de olsun" diyerek karşılık verdi.

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