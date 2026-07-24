Mine Tugay'dan 48'inci yaş pozları
Tatiline devam eden Mine Tugay, tekne üzerinde verdiği pozlarla 48'inci yaşını dört gün önceden kutladı
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 18:24 Güncelleme:
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Mine Tugay, yaz tatiline hız kesmeden devam ederek sezonun yorgunluğunu geride bırakıyor.
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Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Tugay, son olarak tekne üzerinde verdiği pozlarla 48'inci yaşını dört gün önceden kutladı.
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"İYİ Kİ DOĞDUM"
Tugay, paylaştığı bu fotoğraflara "İyi ki doğdum, iyi ki varım. Daha 4 gün var ama olsun, ben erken kutluyorum" ifadelerini not düştü.