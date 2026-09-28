Nihat Doğan: 8 dairemi satmak zorunda kaldım

Çocukluğunda babasının yokluğunu çok hissettiğini anlatan Doğan, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü türkücü, "Hayatımda babamın olmasını isterdim, babasızlığı çok hissediyorum. Ben hayatımda en çok neyin olmasını isterdim? Babamın olmasını. Keşke Rabbim her şeyi alsaydı da onu verseydi. Ben sevgisini gösterebilen bir adam değilim ama içimde taşıyorum" ifadelerini kullandı.