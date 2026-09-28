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        Haberler Magazin Nihat Doğan: 8 dairemi satmak zorunda kaldım

        Nihat Doğan: 8 dairemi satmak zorunda kaldım

        Şarkıcı Nihat Doğan, "Pandemi döneminde 8 daire sattım. Mal mülk neden var? Zor günler için var. Bir tek ben değilim, aileme de bakıyorum. Mecbur kalıp sattım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında evlenmişti. Çift kısa bir süre sonra da oğulları Badıkan'a kavuşmuştu.

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        Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Çift, 2024'te boşanma kararı aldıklarını duyurdu ve yollarını ayırdı.

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        Oğlu Badıkan ile kameralar karşısına geçen ünlü şarkıcı içini döktü. 'Asiye Acar ile Pazar Gezmesi' programına konuk olan Doğan, "Pandemi döneminde 8 daire sattım. Mal mülk neden var? Zor günler için var. Bir tek ben değilim, aileme de bakıyorum. Mecbur kalıp sattım" dedi.

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        Çocukluğunda babasının yokluğunu çok hissettiğini anlatan Doğan, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü türkücü, "Hayatımda babamın olmasını isterdim, babasızlığı çok hissediyorum. Ben hayatımda en çok neyin olmasını isterdim? Babamın olmasını. Keşke Rabbim her şeyi alsaydı da onu verseydi. Ben sevgisini gösterebilen bir adam değilim ama içimde taşıyorum" ifadelerini kullandı.

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        Doğan, oğlu Âmin Badıkan’ın da babasız büyümesinden korktuğunu belirterek, deprem sırasında yatağında yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: Deprem olduğunda yatakta yakalandık. En son ‘Allah’ım ben babasız büyüdüm, oğlum da mı babasız büyüyecek?’ dedim. ‘Demek ki kaderimiz aynı olacak’ diye düşündüm. Allah’a dua ettim. En büyük korkum o an oldu.

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        #Nihat Doğan
        #pandemi
        #ev
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