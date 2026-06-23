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        Haberler Magazin Nuray Sayarı'nın hamileliği sonlandı - Magazin haberleri

        Nuray Sayarı'nın hamileliği sonlandı

        55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı'nın ikiz bebek beklediği hamileliğinin sonlandığı öğrenildi. Sayarı, yaşadığı üzüntüyü "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" sözleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirmişti. Çift, kısa bir süre sonra da sevenlerine bebek müjdesi vermişti.

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        Sosyal medya hesabından yeniden anne olacağını açıklayan Sayarı, o dönem paylaştığı mesajda, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der ve olur. Kün feyekün" ifadelerini kullanmıştı.

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        55 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu duyuran Nuray Sayarı'nın gebeliğinin sonlandığı öğrenildi.

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        Sayarı, yaşadığı üzüntüyü "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" sözleriyle dile getirdi.

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        İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan Nuray Sayarı, 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet ve ihanet iddiaları gerekçesiyle 2020 yılında boşanmıştı.

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