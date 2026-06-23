Nuray Sayarı'nın hamileliği sonlandı
55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı'nın ikiz bebek beklediği hamileliğinin sonlandığı öğrenildi. Sayarı, yaşadığı üzüntüyü "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" sözleriyle paylaştı
Giriş: 23 Haziran 2026 - 19:00 Güncelleme:
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Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirmişti. Çift, kısa bir süre sonra da sevenlerine bebek müjdesi vermişti.
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Sosyal medya hesabından yeniden anne olacağını açıklayan Sayarı, o dönem paylaştığı mesajda, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der ve olur. Kün feyekün" ifadelerini kullanmıştı.
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55 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu duyuran Nuray Sayarı'nın gebeliğinin sonlandığı öğrenildi.