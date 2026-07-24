Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın Antalya romantizmi
Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, Alaçatı tatilinin ardından rotasını Antalya'ya çevirdi. Tatilde keyifli vakit geçiren ikili, romantik anlarını da takipçileriyle paylaştı
2024 yılında aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da tatil yaparken görüntülenen ünlü çift, bu kez rotalarını Antalya'ya çevirdi.
Tatillerinin tadını çıkaran ikili, havuz içinde romantik anlar yaşadı.
Koç ve Subaşı, aşk dolu anlar yaşadıkları tatillerinden kesitleri sosyal medya hesaplarından yayımladı.
Yorgunluk atıp enerji depolayan aşıkların paylaştığı fotoğraflar, takipçilerinden beğeni topladı.
"SONBAHARDA BAKACAĞIZ İNŞALLAH"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda görüntülenen Oğuzhan Koç, evlilik hakkındaki sorulara şu açıklamayı yapmıştı: Şu an tatildeyiz, tatili bitirelim. Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah.
Fotoğraflar: Instagram