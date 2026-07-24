Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın Antalya romantizmi

"SONBAHARDA BAKACAĞIZ İNŞALLAH"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda görüntülenen Oğuzhan Koç, evlilik hakkındaki sorulara şu açıklamayı yapmıştı: Şu an tatildeyiz, tatili bitirelim. Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah.

Fotoğraflar: Instagram