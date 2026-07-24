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        Haberler Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aile tatili

        Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aile tatili

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğulları Fikret Hakan ile birlikte çıktıkları tatilden aile pozlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 22:11 Güncelleme:
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        2024 yılında evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçen yıl mart ayında oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşamıştı.

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        Ünlü oyuncu çift, oğulları Fikret Hakan ile birlikte deniz ve güneşin keyfini çıkardıkları bir tatile çıktı.

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        Tatilde oğluyla yakından ilgilenen Pınar Deniz'in, minik Fikret Hakan ile kumda oynayarak keyifli anlar yaşadığı görüldü.

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        Mutlu aile tablosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Deniz, gönderisine beyaz kalp emojisi ekledi.

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        Kaan Yıldırım da eşinin bu paylaşımına beyaz kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Pınar Deniz
        #Kaan Yıldırım
        #fikret hakan
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