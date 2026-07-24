Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aile tatili
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğulları Fikret Hakan ile birlikte çıktıkları tatilden aile pozlarını paylaştı
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 22:11 Güncelleme:
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2024 yılında evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçen yıl mart ayında oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşamıştı.
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Ünlü oyuncu çift, oğulları Fikret Hakan ile birlikte deniz ve güneşin keyfini çıkardıkları bir tatile çıktı.
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Tatilde oğluyla yakından ilgilenen Pınar Deniz'in, minik Fikret Hakan ile kumda oynayarak keyifli anlar yaşadığı görüldü.