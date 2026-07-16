Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan'a romantik kutlama
Kısa bir süre önce Samet Vuruşan ile birlikteliğine bir şans daha tanıyan Rabia Soytürk, sevgilisinin yeni yaşını kutladı
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:33 Güncelleme:
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Oyuncu Rabia Soytürk, uzun süredir birlikte olduğu mimar Samet Vuruşan ile 2024 yılında evlilik kararı almıştı. Ancak ikilinin ilişkisi, 2025 yılı boyunca yaşanan ayrılık ve barışmalar nedeniyle inişli çıkışlı bir süreçten geçti.
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Soytürk ile Vuruşan, iki ay önce yeniden bir araya gelerek birlikteliklerine bir şans daha tanımıştı.
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Yeniden takipleşmeye başlayan ikili, artık birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından da yayımlıyor.
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Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan'ın yeni yaşını yakın arkadaşlarının da katıldığı romantik bir organizasyonla kutladı.
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Geceye dair kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, sevgilisiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafa beyaz kalp emojisiyle "Benim canım" notunu yazdı.
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