Oyuncu Rabia Soytürk, uzun süredir birlikte olduğu mimar Samet Vuruşan ile 2024 yılında evlilik kararı almıştı. Ancak ikilinin ilişkisi, 2025 yılı boyunca yaşanan ayrılık ve barışmalar nedeniyle inişli çıkışlı bir süreçten geçti.