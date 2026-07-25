Sefo ve Çağla Boz'dan 'evlilik' şakası
Rapçi Sefo, geçtiğimiz hafta bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Çağla Boz'a bir mekanda evlilik teklifinde bulunduğu iddialarına açıklık getirdi
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 11:26 Güncelleme:
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sefo, sevgilisi Çağla Boz ile Arnavutköy trafiğinde otomobillerinin içerisinde objektiflere yansıdı.
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Sefo, geçtiğimiz hafta bir mekanda havai fişekler eşliğinde Boz'un parmağına yüzük takarken görülmüştü.
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Sefo, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularına açıklık getirdi.
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"ŞAKA YAPTIK"
Rapçi, "Öyle bir şey yok, şaka yaptık. Şu an için çok erken. Yüzük daha önce vardı" ifadelerini kullanarak, güldü.
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Sefo, daha sonra konuyla ilgili "Evlilik tabii ki olabilir ancak şu an için erken. İkimiz için de erken diye düşünüyoruz" dedikten sonra yollarına devam etti.
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