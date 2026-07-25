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        Haberler Magazin Sefo ve Çağla Boz'dan 'evlilik' şakası

        Sefo ve Çağla Boz'dan 'evlilik' şakası

        Rapçi Sefo, geçtiğimiz hafta bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Çağla Boz'a bir mekanda evlilik teklifinde bulunduğu iddialarına açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sefo, sevgilisi Çağla Boz ile Arnavutköy trafiğinde otomobillerinin içerisinde objektiflere yansıdı.

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        Sefo, geçtiğimiz hafta bir mekanda havai fişekler eşliğinde Boz'un parmağına yüzük takarken görülmüştü.

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        Sefo, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularına açıklık getirdi.

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        "ŞAKA YAPTIK"

        Rapçi, "Öyle bir şey yok, şaka yaptık. Şu an için çok erken. Yüzük daha önce vardı" ifadelerini kullanarak, güldü.

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        Sefo, daha sonra konuyla ilgili "Evlilik tabii ki olabilir ancak şu an için erken. İkimiz için de erken diye düşünüyoruz" dedikten sonra yollarına devam etti.

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        #Sefo
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