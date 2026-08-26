Simge Sağın'dan tatil pozları

Öte yandan nisanda DJ İlkay Şencan ile aşk yaşamaya başlayan ve temmuzda yollarını ayıran Sağın, geçen günlerde ayrılıkla ilgili, "Bu konu hakkında hiç konuşmayacağım. Zaten menajerim de burada, konuşmama izin vermiyor" açıklamasını yapmıştı.