Simge Sağın'dan tatil pozları
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, çıktığı tatilden fotoğraflar yayımladı. Şarkıcı, denizde ve şezlongda pozlar verdi
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 20:40 Güncelleme:
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Simge Sağın, şu sıralar çıktığı tatilde yorgunluk atıp enerji depoluyor.
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Şarkıcı; yazın, denizin ve güneşin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Sağın, denizde ve şezlongda verdiği pozları "Yaz" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
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Tatilde sporu da aksatmayan ünlü isim, spor salonundan paylaştığı bir fotoğrafına, "En sağlıklı tatilimi yapmaktayım" notunu düştü.
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Öte yandan nisanda DJ İlkay Şencan ile aşk yaşamaya başlayan ve temmuzda yollarını ayıran Sağın, geçen günlerde ayrılıkla ilgili, "Bu konu hakkında hiç konuşmayacağım. Zaten menajerim de burada, konuşmama izin vermiyor" açıklamasını yapmıştı.
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