Sinem Kobal: İyi ki doğdun sevgilim
Sinem Kobal, 52 yaşına giren eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı
Giriş: 18 Haziran 2026 - 22:27 Güncelleme:
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Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında evlenerek başladıkları mutlu birlikteliklerini sürdürmeye devam ediyor.
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İkili, 2020 yılında dünyaya gelen kızları Lalin'in ardından, 2022'de Leyla'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu evliliklerini gözler önüne seren ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.