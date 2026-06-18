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        Haberler Magazin Sinem Kobal: İyi ki doğdun sevgilim - Magazin haberleri

        Sinem Kobal: İyi ki doğdun sevgilim

        Sinem Kobal, 52 yaşına giren eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 22:27 Güncelleme:
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        Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında evlenerek başladıkları mutlu birlikteliklerini sürdürmeye devam ediyor.

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        İkili, 2020 yılında dünyaya gelen kızları Lalin'in ardından, 2022'de Leyla'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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        Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu evliliklerini gözler önüne seren ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.

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        Sinem Kobal, 52 yaşına giren eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutladı.

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        Kobal, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.

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        Ünlü oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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