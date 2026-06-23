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        Haberler Magazin Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Antalya kaçamağı - Magazin haberleri

        Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Antalya kaçamağı

        Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Bodrum'un ardından tatil rotalarını Antalya'ya çevirdi. Yazın tadını çıkarmaya devam eden Kobal, tatilden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        2016 yılında evlenen oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, yaz tatillerine devam ediyor.

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        Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da baş başa tatil yapan çift, bu kez rotayı Antalya'ya çevirdi.

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        Kobal ve İmirzalıoğlu, Akdeniz'in serin sularında güneşin tadını çıkararak yorgunluk atıyor.

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        Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ikili, tatillerinde romantik anlar yaşadı.

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        38 yaşındaki oyuncu, plajda kamera karşısına geçerek pozlar verdi.

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        Kobal, tatil karelerini 5.7 milyon takipçisinin bulunduğu kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

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        İki çocuk annesi ünlü oyuncu, paylaşımlarındaki fit görünümüyle beğeni topladı.

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        #sinem kobal
        #Kenan İmirzalıoğlu
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