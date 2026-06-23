Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı - Magazin haberleri

        'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı

        Netflix, Cem Yılmaz'ın 'G.O.R.A.' filminin dizi uyarlaması olan 'GORA 4 GORA'nın çekimlerine başlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 21:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı

        Netflix, Cem Yılmaz’ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki yeni dizisi 'GORA 4 GORA'nın çekimlerine başlandığını setten paylaşılan bir fotoğrafla duyurdu. Paylaşım, "Dördüncü element bulundu. 'GORA 4 GORA' sette" notuyla yayımlandı.

        Senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz imzası taşıyan dizide Arif, bu defa oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yanlış anlaşılmalar, kimlik arayışları ve renkli karakterlerle bezeli yeni bir yolculuğa çıkıyor.

        REKLAM

        Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz’a; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler eşlik ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Bebek yüzlü kurye' İstanbul'da yakalandı!

        Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a kokain sevkiyatının yapıldığı bilgisi üzerine Beylikdüzü'nde takip edilen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 23 kilo 350 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Valizde veren ve 'bebek yüzlü kurye' olarak adlandırılan Ukrayna vatandaşı Nikita isimli ...
        #cem yılmaz
        #GORA 4 GORA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu