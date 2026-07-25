Hadise'den Didim konserinde bebeğe beşibiryerde sözü
Şarkıcı Hadise, Didim'deki konserinde sahneye çıkarılan bir bebeği kucağına alarak sevdi. Bebeğe hediye vermek istediğini belirten şarkıcı, ekibinden ailenin iletişim bilgilerini almasını rica etti
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 12:14 Güncelleme:
Didim'de sahne alan Hadise, konser sırasında dinleyiciler arasında bulunan bir bebeği sahneye davet etti. Şarkıcı, bebeği kucağına alıp yakından ilgilendi.
Bebeği sevdikten sonra ailesine jest yapmak istediğini ifade eden Hadise, "Beşibiryerde yollayacağım" diyerek ekibine ailenin iletişim bilgilerinin alınması yönünde talimat verdi.
Kısa süren bu anların ardından şarkıcı, şarkılarını seslendirerek konserine kaldığı yerden devam etti.
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