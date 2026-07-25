Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise'den Didim konserinde bebeğe beşibiryerde sözü

        Hadise'den Didim konserinde bebeğe beşibiryerde sözü

        Şarkıcı Hadise, Didim'deki konserinde sahneye çıkarılan bir bebeği kucağına alarak sevdi. Bebeğe hediye vermek istediğini belirten şarkıcı, ekibinden ailenin iletişim bilgilerini almasını rica etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 12:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hadise'den beşibiryerde sözü

        Didim'de sahne alan Hadise, konser sırasında dinleyiciler arasında bulunan bir bebeği sahneye davet etti. Şarkıcı, bebeği kucağına alıp yakından ilgilendi.

        Bebeği sevdikten sonra ailesine jest yapmak istediğini ifade eden Hadise, "Beşibiryerde yollayacağım" diyerek ekibine ailenin iletişim bilgilerinin alınması yönünde talimat verdi.

        Kısa süren bu anların ardından şarkıcı, şarkılarını seslendirerek konserine kaldığı yerden devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel dahil 91 vekil CHP'den istifa etti

        Özgür Özel, 90 milletvekiliyle CHP'den istifa etti. Özel'in kurduğu partinin ismi Yeni Parti oldu. Özel, partisinin kuruluş dilekçesine attığı imzayı sosyal medyada bir videoyla paylaştı. (anka)

        #hadise
        #Beşibiryerde
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Aspendos'ta 2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıktı
        Aspendos'ta 2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıktı