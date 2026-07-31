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        Haberler Dünyadan Hakkında cinsel taciz iddiaları olan Jared Leto'ya menajerleri sahip çıktı

        Hakkında cinsel taciz iddiaları olan Jared Leto'ya menajerleri sahip çıktı

        Hakkında birden fazla kadın tarafından cinsel saldırı iddiası ortaya atılan Jared Leto'ya, menajerlik ajansı destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        Menajerleri sahip çıktı

        Dört kadının, henüz reşit değillerken kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettikleri Jared Leto, menajerlerinin desteğini aldı.

        54 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, 10 kadının kendisi hakkında görüşlerini dile getirdiği, kadınların cinsel saldırı iddialarını ele alan yeni bir BBC belgeselinin konusu olmuştu.

        İddiaları yalanlamak için açıklama yapan Leto, "Hayatım boyunca hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadım. Bu iddialar kesinlikle ve tamamen yanlıştır" dedi. Leto'ya oyunculuk ajansındaki menajerlerinin de destek verdiği öğrenildi.

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        POLİS SORUŞTURMA AÇMADI

        Menajerlik ajansı, hâlâ Leto ile çalıştıklarını ve bu durumun yakın zamanda değişecek gibi görünmediğini açıkladı. Ajansın iddialar hakkında, müşteri danışma komitesi aracılığıyla bir inceleme başlatmayacağı da öğrenildi.

        Belgeselde dile getirilen iddialarla ilgili polisin de henüz herhangi bir soruşturma yürütmediği biliniyor.

        Los Angeles polisi, TMZ'ye yaptığı açıklamada, Leto ile ilgili açık bir dava bulunmadığını ve oyuncuya karşı herhangi bir cinsel saldırı veya cinsel taciz raporu bulunmadığını belirtti.

        Hollywood yıldızı, toplam 10 kadının görüşlerini dile getirdiği yeni bir BBC belgeseli olan 'Jared Leto: Hollywood'un Karanlık Sırrı'nın odak noktasında yer alıyor. Mağdur olduğu iddia edilen kadınlardan biri, 25 yıl önce yaşandığını söylediği olayla ilgili olarak, "Yaptığı işten sıyrıldı" ifadesini kullandı.

        Tamamı 2002 ile 2016 yılları arasındaki olaylarla ilgili olan iddialar, Leto'yu yıllardır takip eden bir dizi suçlamanın en yenisi. Bir kadın 17 yaşındayken bir motel banyosunda cinsel saldırıya uğradığını iddia ederken, bir diğeri 19 yaşındayken bir otel odasında onunla beklenmedik bir şekilde yalnız bırakıldığında cinsel saldırı tehdidi aldığını söyledi.

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        Başka bir kadın ise 16 yaşındayken Leto tarafından istismar edildiğini, oyuncunun ünlü statüsünü kötüye kullandığını ve kendisiyle defalarca cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını iddia etti. Kadın, Leto'nun kendisine cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini öne sürdü. Daha sonra, Leto hakkında konuşmasını engellemek için bir gizlilik sözleşmesi imzalaması istendiğini ve kendisinin de bunu reddettiğini anlattı.

        Dördüncü mağdur, henüz 17 yaşındayken California'da oyuncuyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Leto'nun ise ABD'de rıza yaşının 18 olmasıyla ilgili endişeleri önemsiz olarak değerlendirdiğini belirtti.

        Bu suçlamaların yanı sıra, 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan ve genç oldukları dönemde Leto'nun kendisinden cinsel içerikli pek çok telefon aldıklarını iddia eden dört kadın daha var.

        Bir başka kadın da bir festivalde, Leto'nun imza günü sırasında göğüsleriyle ilgili müstehcen bir yorum yaptığını ve bir güvenlik görevlisine kendisini sahne arkasına götürmesini söylediğini anlattı. Olay sırasında kadın, 14 yaşında olduğunu belirtti.

        Leto, 1990'lardan bu yana Hollywood'un önde gelen oyuncularından biri. Son olarak 'Masters of the Universe' dizisinde Skeletor rolünde yer aldı. Oyuncu, 2014 yılında 'Dallas Buyers Club' filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Bugüne dek 'Fight Club', 'Blade Runner 2049' ve 'Suicide Squad' gibi önemli filmlerde de yardımcı roller üstlendi.

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        #Jared Leto
        #cinsel saldırı
        #cinsel taciz
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