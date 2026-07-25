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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Ataizi, oğlu Leo ile sabah yürüyüşünde

        Hande Ataizi, oğlu Leo ile sabah yürüyüşünde

        Hande Ataizi, oğlu Leo ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Gazetecilerle kısa süre sohbet eden oyuncu, denize gideceklerini söyleyerek plaja geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        Anne-oğul sabah yürüyüşünde

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Ataizi, oğlu Leo ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde sabah yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı.

        Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ataizi, oğlu Leo ile denize gideceklerini söyledi. Kısa sohbetin ardından plaja yönelen anne ile oğlunun keyifli anları kameralara böyle yansıdı.

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        #hande ataizi
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