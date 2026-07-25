Hande Ataizi, oğlu Leo ile sabah yürüyüşünde
Hande Ataizi, oğlu Leo ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Gazetecilerle kısa süre sohbet eden oyuncu, denize gideceklerini söyleyerek plaja geçti
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 18:39 Güncelleme:
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Ataizi, oğlu Leo ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde sabah yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı.
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ataizi, oğlu Leo ile denize gideceklerini söyledi. Kısa sohbetin ardından plaja yönelen anne ile oğlunun keyifli anları kameralara böyle yansıdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ