Hande Yener, Avrupa'ya açıldı

Hande Yener, Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da Star Gene (STAR Geni) adlı bir giyim mağazası açtı. Yener'in sahne stilinden ve tasarım anlayışından ilham alan ürünleri modaseverlerle buluşturuyor.

Yener, moda ile müziğin kendisi için benzer bir ifade alanı olduğunu belirterek, Amsterdam'da başlayan sürecin Avrupa'nın farklı ülkelerine ulaşmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, "Bu dönemin daha bilinçli bir üretim biçimini temsil etmesini umuyorum; var olan parçalara yeni anlamlar kazandırmak, hikayelerin devam etmesine izin vermek ve bir şeyin heyecan verici ya da güncel hissettirmesi için mutlaka yeni olması gerekmediğini göstermek" dedi.

REKLAM

Amsterdam’dan başlayan ve Avrupa’ya açılan STAR Gene, Hande Yener’in 25 yılı aşkın moda hafızasını yaşayan bir moda projesine taşıyor. Geçmişten gelen parçalar, yeni sahipleriyle buluşarak yeni hikayelerin parçası oluyor.