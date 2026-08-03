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        Haberler Magazin Hülya Avşar: Yine buluştuk

        Hülya Avşar: Yine buluştuk

        Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir araya geldi. Avşar, birlikte çekildikleri fotoğrafa "Yine buluştuk" ifadesini ekleyerek takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        "Yine buluştuk"

        Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde buluştu. Bir teknede birlikte poz veren ikiliden Avşar, çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yine buluştuk" notuyla paylaştı.

        "ESKİMEYEN DOSTLUK"

        Ilıcalı, Hülya Avşar'ın bu paylaşımını kendi sayfasında yeniden yayımlayarak, "Eskimeyen dostluk... Benim için her zaman yeri farklıdır" ifadesini kullandı. Avşar ise Ilıcalı'nın bu jestine, "Asla da eskimeyecek" sözleriyle karşılık verdi.

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        #acun ılıcalı
        #Hülya Avşar
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