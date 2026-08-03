Hülya Avşar: Yine buluştuk
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir araya geldi. Avşar, birlikte çekildikleri fotoğrafa "Yine buluştuk" ifadesini ekleyerek takipçileriyle paylaştı
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:03 Güncelleme:
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde buluştu. Bir teknede birlikte poz veren ikiliden Avşar, çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yine buluştuk" notuyla paylaştı.
"ESKİMEYEN DOSTLUK"
Ilıcalı, Hülya Avşar'ın bu paylaşımını kendi sayfasında yeniden yayımlayarak, "Eskimeyen dostluk... Benim için her zaman yeri farklıdır" ifadesini kullandı. Avşar ise Ilıcalı'nın bu jestine, "Asla da eskimeyecek" sözleriyle karşılık verdi.
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