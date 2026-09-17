İbrahim Tatlıses'ten haber var

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. 22 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Tatlıses, ardından fizik tedavi sürecine başlamıştı.

Tatlıses, son olarak tedavi gördüğü hastanenin doktoru Doç. Dr. Edip Gönüllü'nün sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

"YÜZÜMÜZDEKİ GÜLÜMSEMEYE YANSIDI"

Gönüllü, Tatlıses ile çekilen fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Sevgili ağabeyim, namıdiğer 'İmparator' İbrahim Tatlıses'in uzun süredir devam eden ağrısını dindirebilmenin mutluluğu yüzümüzdeki gülümsemeye yansıdı. Sağlıkla ve hep böyle güzel gülümsemelerle.