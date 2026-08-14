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        Haberler Dünyadan Jennifer Lawrence ailesiyle New York gezintisinde

        Jennifer Lawrence ailesiyle New York gezintisinde

        İkinci çocuğunu Nisan 2025'te dünyaya getiren Oscar'lı yıldız Jennifer Lawrence, eşi ve iki çocuğuyla New York sokaklarında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 16:51 Güncelleme:
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        Aile gezisi

        Jennifer Lawrence, eşi Cooke Maroney ve çocuklarıyla birlikte New York sokaklarında görüntülendi.

        35 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ikinci çocuğunu Nisan 2025'te kucağına aldı. Sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile 2019'da dünyaevine giren oyuncu, ilk çocuğunu Şubat 2022'de dünyaya getirmişti. ABD'li ressam Cy Twombly’den ilham alarak ilk oğluna Cy adını veren Lawrence'ın ikinci çocuğu da bir erkek.

        'Kızıl Serçe', 'Düzenbaz', 'Umut Işığım', 'Açlık Oyunları', 'Don't Look Up' ve 'Büyü de Gel' gibi filmlerin yıldızı olarak tanınan Lawrence, geçtiğimiz ekim ayında verdiği röportajda artık meme büyütme ameliyatı olmayı planladığını açıklamıştı.

        Lawrence, büyük oğlu Cy ile ilk hamileliğini kastederek, "İlkinden sonra neredeyse her şey eskisi gibi oldu. İkincisinde ise hiçbir şey eskisi gibi olmadı" ifadesini kullanmıştı.

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        #Jennifer Lawrence
        #Cooke Maroney
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