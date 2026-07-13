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        Haberler Dünyadan Judi Dench: Komşunun posta kutusuna ölü fare koydum

        Judi Dench: Komşunun posta kutusuna ölü fare koydum

        Çocukluğunda yaptığı en büyük yaramazlığı anlatan Judi Dench, kardeşlerine kötü davranan komşusuna ölü fare gönderdiği itirafında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        "Komşuma ölü fare gönderdim"

        Sinemanın ünlü yıldızı Judi Dench, çocukken yaptığı en büyük yaramazlığın komşusunun posta kutusuna ölü fare koymak olduğunu itiraf etti. 1988'den bu yana Britanya İmparatorluğu Nişanı sahibi olan 91 yaşındaki İngiliz oyuncu, yeni röportajında, "Bu korkunç bir hikaye" diye başlayarak yaptığı yaramazlığı ayrıntılarıyla anlattı.

        Dench, komşunun bahçesine çok fazla kriket topu düşüren kardeşleri adına bu eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, "Çocuklar bahçede kriket oynarlardı ve topları sürekli diğer bahçelere atarlardı. Bayan Lazenby adında bir hanımefendi vardı ve o asla topu geri atmazdı ya da bize geri vermezdi" dedi.

        "Bir keresinde çocuklar ahırda ölü bir fare buldular, onu paketleyip bana, 'Judi, gidip bunu Bayan Lazenby'nin kapısından içeri atar mısın?' dediler" diye söze devam eden oyuncu, "Ben de gidip onu Bayan Lazenby'nin kapısından içeri soktum. Bayan Lazenby çok kızdı ve 'Lütfen toplarımızı geri verin' mesajını yazdık, ölü fareye bağladık" ifadesini kullandı.

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        Dench'e kardeşlerinin toplarını geri almayı başarıp başaramadığı sorulduğunda, "Muhtemelen hayır" diye yanıt verdi. Oyuncu ayrıca, bir daha kriket oynamalarının da yasaklandığını söyledi.

        OYUNCULUĞU BIRAKTI

        Kariyeri boyunca Oscar'ın yanı sıra bir Tony Ödülü, iki Altın Küre Ödülü, dört İngiliz Televizyon Akademisi Ödülü, altı İngiliz Film Akademisi Ödülü ve yedi Olivier Ödülü kazanan Dench; 2024 yılında, sağlık sorunları nedeniyle sessizce oyunculuğu bıraktı.

        GÖRME SORUNU VAR

        Chelsea Çiçek Fuarı'ndaki bir konuşması sırasında, yakın gelecekte yeni bir çalışması olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, hayır, göremiyorum bile!" diye yanıt veren oyuncunun yaşa bağlı 'sarı nokta' adı verilen bir görme hastalığı var. Bu rahatsızlık, yaşlılıkta görme yeteneğinde kademeli bir bozulmaya neden oluyor.

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