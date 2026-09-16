Kaan Urgancıoğlu, Rusya'da gençlerle bir araya geldi

Kaan Urgancıoğlu, Rusya'nın önemli kültür merkezlerinden Yekaterinburg'da düzenlenen 'Uluslararası Gençlik Festivali 2026' kapsamında gençlerle bir araya geldi. 10 binden fazla katılımcıyı buluşturan festivalde söyleşi gerçekleştiren Urgancıoğlu, yoğun ilgiyle karşılandı.

Rusya'da yayınlanan dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaan Urgancıoğlu, festival kapsamında gerçekleştirdiği söyleşide oyunculuk kariyeri ve mesleki yolculuğu üzerine gençlerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, daha sonra hayranlarıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

REKLAM

Kaan Urgancıoğlu, önümüzdeki günlerde ise 26 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek '33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali' kapsamında 'Ulusal Kısa Film Yarışması'nda jüri üyesi olarak görev yapacak.